Saturday, 16 September 2023 01:33 GMT

طقس معتدل حتى الثلاثاء

9/16/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما توقعت في تقريرها الصادر اليوم، أن يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.-(بترا)



MENAFN16092023000072011014ID1107080801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث