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طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين

9/16/2023 4:28:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك مدرب اللياقة البدنية، جاستن أغوستين، "طريقة عسكرية" معتمدة للنوم، يزعم أن 96% من الأفراد الذين يتقونها ينامون خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم.
وأوضح جاستن، الذي وصف هذه التقنية بأنها "مذهلة": "وفقا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100% من تركيزهم، والذي نعلم جميعا أنه يتناقص مع قلة النوم".
أولا، أنت بحاجة إلى تهدئة جسمك والاسترخاء بشكل منهجي، بدءا من الرأس إلى أخمص القدمين.
وقال جاستن: ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك. أرخ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك. ثم تأكد من أن كتفيك غير متوترتين. أنزلها إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك.
تخيل هذا الإحساس الدافئ ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك".
وخذ نفسا عميقا وأخرجه ببطء، مع إرخاء صدرك وبطنك وصولا إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.
وقال جاستن: "مرة أخرى، تخيل هذا الإحساس الدافئ يتدفق من قلبك إلى أصابع قدميك".
ثم، قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط.
وأوصى جاستن بالتفكير في سيناريوهين:
- الاستلقاء في زورق في بحيرة هادئة، ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية.
- الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة حالكة السواد.
وأضاف جاستن: "في أي وقت عندما تبدأ في التفكير في أي شيء آخر أو عندما تبدأ في تشتيت انتباهك، كرر هذه الكلمات لمدة عشر ثوان – "لا تفكر، لا تفكر".-(روسيا اليوم)



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