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رفقة فايا يونان.. تيم حسن وبسام كوسا يجتمعان بمسلسل تاج

9/16/2023 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جمهور النجم تيم حسن على موعد معه في رمضان 2024 مع مسلسل "تاج" الذي يجتمع فيه بعد 14 عاماً مع الممثل القدير بسام كوسا. وهو عمل رمضاني يحمل توقيع المخرج سامر البرقاوي وإنتاج "الصبّاح إخوان".

وبحسب المعلومات، فإنّ تصوير العمل انطلق، وسط تكتّم شديد حول تفاصيله، فيما عُلم عن انضمام الفنانة السورية فايا يونان إلى العمل.

يونان كشفت أخيراً عن دخولها مجال التمثيل، بعد انتهائها من تصوير حلقات مسلسل مكوّن من 15 حلقة، من بطولتها ويشاركها فيه الفنان السوري إيهاب شعبان، حيث سيعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.

يُذكر أنّ تيم حسن أطلّ على جمهوره في رمضان 2023 بمسلسل "الزند"، وهو ما فتح التأويلات والتكهنات على إمكانية استكمال سلسلة "الزند" كما حصل مع سلسلة "الهيبة". وجاء الاعلان عن حضوره في مسلسل "تاج" الذي ينتمي إلى الحقبة الماضية أيضاً، لينفي صحة الأخبار المتعلقة بجزء ثانٍ من "الزند". -وكالات

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