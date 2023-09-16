رفقة فايا يونان.. تيم حسن وبسام كوسا يجتمعان بمسلسل تاج
التاريخ
9/16/2023 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جمهور النجم تيم حسن على موعد معه في رمضان 2024 مع مسلسل "تاج" الذي يجتمع فيه بعد 14 عاماً مع الممثل القدير بسام كوسا. وهو عمل رمضاني يحمل توقيع المخرج سامر البرقاوي وإنتاج "الصبّاح إخوان".
وبحسب المعلومات، فإنّ تصوير العمل انطلق، وسط تكتّم شديد حول تفاصيله، فيما عُلم عن انضمام الفنانة السورية فايا يونان إلى العمل.
يونان كشفت أخيراً عن دخولها مجال التمثيل، بعد انتهائها من تصوير حلقات مسلسل مكوّن من 15 حلقة، من بطولتها ويشاركها فيه الفنان السوري إيهاب شعبان، حيث سيعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.
وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.
يُذكر أنّ تيم حسن أطلّ على جمهوره في رمضان 2023 بمسلسل "الزند"، وهو ما فتح التأويلات والتكهنات على إمكانية استكمال سلسلة "الزند" كما حصل مع سلسلة "الهيبة". وجاء الاعلان عن حضوره في مسلسل "تاج" الذي ينتمي إلى الحقبة الماضية أيضاً، لينفي صحة الأخبار المتعلقة بجزء ثانٍ من "الزند". -وكالات
اقرأ أيضاً:
هبة طوجي.. فايا يونان.. وفرق عالمية ضمن موسم موسيقي ثقافي في الأردن (صور)
شوارب تيم حسن في "الزند" تتحول إلى "تريند"
MENAFN16092023000072011014ID1107080795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.