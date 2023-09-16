شركة +Iccpp Odm تفوز بجائزتين ذهبيتين من Muse Design لتواصل ريادة التوجه نحو التصميم الإبداعي

تأسست جوائز MUSE Design في عام 2015 على يد مؤسسة الجوائز العالمية (IAA)، وهي مؤسسة لجوائز التصميم الدولية ذات تاريخ طويل في الولايات المتحدة، وهي من بين الجوائز الدولية الأكثر تأثيرًا في مجال التصميم العالمي المبتكر. دائمًا ما كانت الجوائز تشتهر بنظامها الصارم في التحكيم ومعاييرها عالية الجودة التي تستهدف الرعاية والترويج والتقدير للتميز في مجال التصميم العالمي والترويج لتطوير صناعة التصميم العالمية إلى مستوى أعلى.

فازت شركة +ICCPP ODM بجائزتي التصميم الذهبيتين في جولة واحدة في منافستها الأولى، وهو أمر لا يقتصر على أنه تأكيد لريادتها العالمية في تصميم المنتجات المبتكرة ومفاهيمها وإيحاءاتها بتوجه مستقبلي، لكنه تقدير أيضًا لقوة النهج المرتكز على المستخدم في مجموعة ICCPP لتعميق الابتكار وتمكين تطوير صناعة الانحلال الإلكتروني، بل ووضع علامات مقارنة جديدة للعلامات التجارية العالمية في تصميم منتجات السجائر الإلكترونية.

من المفهوم أن أحد المنتجين الفائزين بالجائزة الذهبية، وهو SPEEX X1، منتج مميز مبتكر مستقل من فئة تكنولوجيا SPEEX للتسخين بسعة عالية وملف مزدوج وعرض على شاشة من شركة +ICCPP ODM وتم إدراجه في شهر أغسطس. إنه مزيج فريد من التصميم ذي الملف المزدوج وطُرُز العمل بالخرج المزدوج وتكنولوجيا التسخين التي تشبه القذيفة من SPEEX، إلى جانب التصميم الصغير المستدير فائق الإحكام والجميل مع عرض على شاشة كبيرة بقياس 0.73 بوصة تعمل بالسائل الإلكتروني وحفظ الطاقة، ليحقق SPEEX X1 توازنًا ممتازًا بين النكهة والبخار والشكل الجميل والتفكير في المستخدم.

الفائز الآخر بجائزة Muse Design الذهبية هو Cyclo، وهو منتج جديد بقياس 2 مل أطلقته شركة +ICCPP ODM في معرض VAPER EXPO UK2023 في شهر مايو. بالنظر إلى التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية والمفهوم الصديق للبيئة، إلى جانب المخاوف العميقة لدى المستخدمين في العالم بشأن المشاكل البيئية المتزايدة الخطر الناتجة عن انتشار السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، وكذلك واقع فرض قانون البطاريات الجديد في أوروبا وبعض قوانين الحماية البيئية، صنعت شركة +ICCPP ODM المنتج Cyclo بشكل مبتكر، وهو أول حل في العالم للسجائر الإلكترونية للاستخدام لمرة واحدة بمفهوم مضاعفة الملاءمة للبيئة. من خلال التطبيق المبتكر في منتج Cyclo لخامات PLA القابلة للتحلل، إلى جانب الهياكل الداخلية الخالية من الرصاص واللحام والتصميم الموحد الآلي بالكامل، بالإضافة إلى الجانب الجمالي للشكل البسيط المستدير المحمول باليد والدمج المبتكر لمفهومي القابلية للفصل من جانب المستخدم والقابلية للتحلل، وبذلك يحتل المنتج الريادة في المجال ليحقق التوازن بين القابلية للحمل والشكل الفني والقابلية لإعادة التدوير للمستخدمين مسبقًا.

مع أن هذين المنتجين الحائزين على جوائز ليسا سوى جزء صغير من فلسفة التصميم في شركة +ICCPP ODM والتي تركز على الإنسان وتعطي الأولوية للمستخدم. نعتقد في ICCPP أن التصميم لا يقتصر على الشكل الجمالي، بل إنه يواصل أيضًا ترقية تجربة المستخدم وتلبية احتياجات المستخدم وبناء ارتباط ذي مغزى بقدر أكبر بين الناس والمجتمع والطبيعة. سوف تستمر شركة +ICCPP ODM في المستقبل في التزامها بالابتكار المستمر لتتولى ريادة التوجه الخاص بالتصميم، ولتبتكر حلول منتجات سجائر إلكترونية تتمتع بالمزيد والمزيد من الإثارة والفخامة، ولتضفي حياة أكثر صحة وسعادة على الانحلال الإلكتروني من أجل المتحمسين للتدخين الإلكتروني في أنحاء العالم.

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تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان الشديد.

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