شركة +Iccpp Odm تفوز بجائزتين ذهبيتين من Muse Design لتواصل ريادة التوجه نحو التصميم الإبداعي

شركة +Iccpp Odm تفوز بجائزتين ذهبيتين من Muse Design لتواصل ريادة التوجه نحو التصميم الإبداعي
التاريخ
9/16/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم الإعلان مؤخرًا عن الفائزين بجوائز MUSE Design لعام 2023، والمعروفة باسم جوائز الأوسكار في مجال التصميم، وفازت السيجارة الإلكترونية الصديقة للبيئة Cyclo من +ICCPP ODM ومنتجات العرض من فئة العرض على الشاشة SPEEX X1، وهي من الملفات المزدوجة من فئة SPEEX بجوائز Muse Design الذهبية بعد أن تميزت وسط ما يقرب من 40,000 عمل من كل أنحاء العالم، وذلك بفضل رؤيتها المتقدمة للعولمة وتصميمها المبتكر الذي يركز على المستخدم ومفاهيم الاستدامة التي تراعي كلاً من البشر والطبيعة.
تأسست جوائز MUSE Design في عام 2015 على يد مؤسسة الجوائز العالمية (IAA)، وهي مؤسسة لجوائز التصميم الدولية ذات تاريخ طويل في الولايات المتحدة، وهي من بين الجوائز الدولية الأكثر تأثيرًا في مجال التصميم العالمي المبتكر. دائمًا ما كانت الجوائز تشتهر بنظامها الصارم في التحكيم ومعاييرها عالية الجودة التي تستهدف الرعاية والترويج والتقدير للتميز في مجال التصميم العالمي والترويج لتطوير صناعة التصميم العالمية إلى مستوى أعلى.
فازت شركة +ICCPP ODM بجائزتي التصميم الذهبيتين في جولة واحدة في منافستها الأولى، وهو أمر لا يقتصر على أنه تأكيد لريادتها العالمية في تصميم المنتجات المبتكرة ومفاهيمها وإيحاءاتها بتوجه مستقبلي، لكنه تقدير أيضًا لقوة النهج المرتكز على المستخدم في مجموعة ICCPP لتعميق الابتكار وتمكين تطوير صناعة الانحلال الإلكتروني، بل ووضع علامات مقارنة جديدة للعلامات التجارية العالمية في تصميم منتجات السجائر الإلكترونية.
من المفهوم أن أحد المنتجين الفائزين بالجائزة الذهبية، وهو SPEEX X1، منتج مميز مبتكر مستقل من فئة تكنولوجيا SPEEX للتسخين بسعة عالية وملف مزدوج وعرض على شاشة من شركة +ICCPP ODM وتم إدراجه في شهر أغسطس. إنه مزيج فريد من التصميم ذي الملف المزدوج وطُرُز العمل بالخرج المزدوج وتكنولوجيا التسخين التي تشبه القذيفة من SPEEX، إلى جانب التصميم الصغير المستدير فائق الإحكام والجميل مع عرض على شاشة كبيرة بقياس 0.73 بوصة تعمل بالسائل الإلكتروني وحفظ الطاقة، ليحقق SPEEX X1 توازنًا ممتازًا بين النكهة والبخار والشكل الجميل والتفكير في المستخدم.
الفائز الآخر بجائزة Muse Design الذهبية هو Cyclo، وهو منتج جديد بقياس 2 مل أطلقته شركة +ICCPP ODM في معرض VAPER EXPO UK2023 في شهر مايو. بالنظر إلى التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية والمفهوم الصديق للبيئة، إلى جانب المخاوف العميقة لدى المستخدمين في العالم بشأن المشاكل البيئية المتزايدة الخطر الناتجة عن انتشار السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، وكذلك واقع فرض قانون البطاريات الجديد في أوروبا وبعض قوانين الحماية البيئية، صنعت شركة +ICCPP ODM المنتج Cyclo بشكل مبتكر، وهو أول حل في العالم للسجائر الإلكترونية للاستخدام لمرة واحدة بمفهوم مضاعفة الملاءمة للبيئة. من خلال التطبيق المبتكر في منتج Cyclo لخامات PLA القابلة للتحلل، إلى جانب الهياكل الداخلية الخالية من الرصاص واللحام والتصميم الموحد الآلي بالكامل، بالإضافة إلى الجانب الجمالي للشكل البسيط المستدير المحمول باليد والدمج المبتكر لمفهومي القابلية للفصل من جانب المستخدم والقابلية للتحلل، وبذلك يحتل المنتج الريادة في المجال ليحقق التوازن بين القابلية للحمل والشكل الفني والقابلية لإعادة التدوير للمستخدمين مسبقًا.
مع أن هذين المنتجين الحائزين على جوائز ليسا سوى جزء صغير من فلسفة التصميم في شركة +ICCPP ODM والتي تركز على الإنسان وتعطي الأولوية للمستخدم. نعتقد في ICCPP أن التصميم لا يقتصر على الشكل الجمالي، بل إنه يواصل أيضًا ترقية تجربة المستخدم وتلبية احتياجات المستخدم وبناء ارتباط ذي مغزى بقدر أكبر بين الناس والمجتمع والطبيعة. سوف تستمر شركة +ICCPP ODM في المستقبل في التزامها بالابتكار المستمر لتتولى ريادة التوجه الخاص بالتصميم، ولتبتكر حلول منتجات سجائر إلكترونية تتمتع بالمزيد والمزيد من الإثارة والفخامة، ولتضفي حياة أكثر صحة وسعادة على الانحلال الإلكتروني من أجل المتحمسين للتدخين الإلكتروني في أنحاء العالم.
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تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان الشديد.
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