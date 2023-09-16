“وول ستريت” تختتم الأسبوع على تراجع.. لكن“داو جونز” يحقق مكاسب هامشية

“وول ستريت” تختتم الأسبوع على تراجع.. لكن“داو جونز” يحقق مكاسب هامشية
التاريخ
9/16/2023 4:22:05 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بختام تداولات الأسبوع، في ظل تقييم الأسواق لمجموعة مختلطة من البيانات الاقتصادية قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمقرر الإعلان عنه في 20 سبتمبر.
ونما النشاط الصناعي في نيويورك خلال سبتمبر بأكثر من التوقعات، عاكسًا الانخفاض الحاد الذي شهده في أغسطس، كما سجلت تكاليف الصادرات والواردات خلال أغسطس أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة“ميتشجان”.
وأدى تجدد مخاوف التضخم إلى الضغط على الأسهم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، في حين أثار إضراب عمال السيارات في شركات“فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس”، قلق المستثمرين، بعد فشل المفاوضات في التوصل لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.85% أو 288 نقطة إلى 34618 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%.
وتراجع مؤشر“S&P 500” بنحو 1.2% بما يعادل 54 نقطة عند 4450 نقطة، ليسجل انخفاضًا خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.15%، ليواصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي.
كما هبط مؤشر“ناسداك” بنحو 1.55% بما يعادل 217 نقطة عند 13708 نقاط، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 0.4%، لتمتد سلسة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي.
وتراجع سهم شركة الرقائق البريطانية“آرم” بنسبة 4.45% إلى 60.75 دولار، بعد يوم واحد من إدراجه في الولايات المتحدة عند سعر اكتتاب بلغ 51 دولارًا.
وانخفض سهم“أدوبي” بنسبة 4.2% إلى 528.89 دولار، رغم إعلان الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت للربع المالي الثالث.
أرقام
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