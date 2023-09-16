“وول ستريت” تختتم الأسبوع على تراجع.. لكن“داو جونز” يحقق مكاسب هامشية

ونما النشاط الصناعي في نيويورك خلال سبتمبر بأكثر من التوقعات، عاكسًا الانخفاض الحاد الذي شهده في أغسطس، كما سجلت تكاليف الصادرات والواردات خلال أغسطس أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة“ميتشجان”.

وأدى تجدد مخاوف التضخم إلى الضغط على الأسهم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، في حين أثار إضراب عمال السيارات في شركات“فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس”، قلق المستثمرين، بعد فشل المفاوضات في التوصل لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.85% أو 288 نقطة إلى 34618 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%.

وتراجع مؤشر“S&P 500” بنحو 1.2% بما يعادل 54 نقطة عند 4450 نقطة، ليسجل انخفاضًا خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.15%، ليواصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي.

كما هبط مؤشر“ناسداك” بنحو 1.55% بما يعادل 217 نقطة عند 13708 نقاط، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 0.4%، لتمتد سلسة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع سهم شركة الرقائق البريطانية“آرم” بنسبة 4.45% إلى 60.75 دولار، بعد يوم واحد من إدراجه في الولايات المتحدة عند سعر اكتتاب بلغ 51 دولارًا.

وانخفض سهم“أدوبي” بنسبة 4.2% إلى 528.89 دولار، رغم إعلان الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت للربع المالي الثالث.

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