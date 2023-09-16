النفط يرتفع عند التسوية ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.75%

وقررت الحكومة الروسية زيادة رسوم التصدير التي يدفعها منتجو النفط إلى 23.90 دولار للطن خلال شهر أكتوبر، لتسجل أعلى مستوى هذا العام، لتعزيز الإيرادات والاستفادة من ارتفاع أسعار الخام، حيث بلغ متوسط مزيج الأورال 77.03 دولار للبرميل خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

وبحسب تقرير وزارة التجارة الهندية، بلغ إجمالي واردات الخام خلال الفترة من أبريل إلى يوليو هذا العام نحو 34.25 مليار دولار، وتصدرت روسيا الدول المصدرة للنفط بنسبة 36% خلال تلك الفترة.

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات“بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصتين عند 515 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر، وهي الزيادة الثانية منذ الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 23 سنتًا عند 93.93 دولار للبرميل، ليحقق العقد مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.7% أو 61 سنتًا، ليسجل 90.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.75%.

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