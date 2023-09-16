النفط يرتفع عند التسوية ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.75%

النفط يرتفع عند التسوية ويحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.75%
التاريخ
9/16/2023 4:22:05 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من زيادة التوقعات بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط، في ظل تمديد خفض الإمدادات.
وقررت الحكومة الروسية زيادة رسوم التصدير التي يدفعها منتجو النفط إلى 23.90 دولار للطن خلال شهر أكتوبر، لتسجل أعلى مستوى هذا العام، لتعزيز الإيرادات والاستفادة من ارتفاع أسعار الخام، حيث بلغ متوسط مزيج الأورال 77.03 دولار للبرميل خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر.
وبحسب تقرير وزارة التجارة الهندية، بلغ إجمالي واردات الخام خلال الفترة من أبريل إلى يوليو هذا العام نحو 34.25 مليار دولار، وتصدرت روسيا الدول المصدرة للنفط بنسبة 36% خلال تلك الفترة.
وعلى جانب آخر، كشفت بيانات“بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصتين عند 515 منصة في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر، وهي الزيادة الثانية منذ الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 23 سنتًا عند 93.93 دولار للبرميل، ليحقق العقد مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%.
كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.7% أو 61 سنتًا، ليسجل 90.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.75%.
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