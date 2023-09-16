النقل المائي في أوروبا يتراجع.. وهولندا تهيمن على السوق

النقل المائي في أوروبا يتراجع.. وهولندا تهيمن على السوق
التاريخ
9/16/2023 4:22:05 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهد النقل المائي في الاتحاد الأوروبي تراجعاً كبيراً بنسبة 10%، خلال عام 2022، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية“يوروستات”، نسبة الانخفاض التي بلغت ما يعادل نحو 13 مليار طن – كيلومتر، وهي وحدة قياس نقل البضائع التي تمثل نقل طن واحد من البضائع على مسافة كيلومتر واحد، حسبما نقلت“سي إن إن”
أما بالنسبة للأطنان للفترة ذاتها، فقد تراجعت بنحو 5% (ما يعادل 29 مليون طن). كيف سيطرت هولندا على النقل المائي في أوروبا؟
استطاعت هولندا الهيمنة على قطاع النقل المائي بين دول الاتحاد الأوروبي، فوفقاً للبيانات، بلغت نسبة سيطرة هولندا وألمانيا معاً ما يقرب من ثلاثة أرباع بنسبة 73% من أداء النقل المائي في الاتحاد الأوروبي في 2022.
وفي العام ذاته، أجريت أكثر من نصف عمليات نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية للاتحاد الأوروبي بواسطة سفن مسجلة في هولندا، بلغت نسبتها نحو 51%، وكانت السفن الهولندية ضمن الجنسيات الثلاث الأولى لنحو ست دول من أصل 15 دولة، وكانت في المركز الأول في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا.
كما انخفض أداء النقل في جميع البلدان مقارنة بعام 2021، باستثناء ليتوانيا التي شهدت ارتفاعاً بنحو 251%، وفنلندا التي وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 31%.
من جهتها، تشجع الحكومة الهولندية على نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية من أجل إبقاء الوصول إلى ميناء روتردام الرئيسي متاحاً، ووفقاً لوكالة ((يوروستات))، فإن الممر المائي الداخلي الصالح للملاحة هو ممر مائي يمكن للسفن التي لا تقل حمولتها عن 50 طناً أن تبحر فيه عندما تكون محملة بشكل طبيعي، ويمكنها أن تشمل نهراً أو قناة أو بحيرة أو أي امتداد مائي آخر، لا يشكل جزءاً من البحر، وهو مناسب للملاحة سواء من خلال ميزات طبيعية أو من صنع الإنسان.
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