النقل المائي في أوروبا يتراجع.. وهولندا تهيمن على السوق

وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية“يوروستات”، نسبة الانخفاض التي بلغت ما يعادل نحو 13 مليار طن – كيلومتر، وهي وحدة قياس نقل البضائع التي تمثل نقل طن واحد من البضائع على مسافة كيلومتر واحد، حسبما نقلت“سي إن إن”

أما بالنسبة للأطنان للفترة ذاتها، فقد تراجعت بنحو 5% (ما يعادل 29 مليون طن).

استطاعت هولندا الهيمنة على قطاع النقل المائي بين دول الاتحاد الأوروبي، فوفقاً للبيانات، بلغت نسبة سيطرة هولندا وألمانيا معاً ما يقرب من ثلاثة أرباع بنسبة 73% من أداء النقل المائي في الاتحاد الأوروبي في 2022.

وفي العام ذاته، أجريت أكثر من نصف عمليات نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية للاتحاد الأوروبي بواسطة سفن مسجلة في هولندا، بلغت نسبتها نحو 51%، وكانت السفن الهولندية ضمن الجنسيات الثلاث الأولى لنحو ست دول من أصل 15 دولة، وكانت في المركز الأول في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا.

كما انخفض أداء النقل في جميع البلدان مقارنة بعام 2021، باستثناء ليتوانيا التي شهدت ارتفاعاً بنحو 251%، وفنلندا التي وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 31%.

من جهتها، تشجع الحكومة الهولندية على نقل البضائع عبر الممرات المائية الداخلية من أجل إبقاء الوصول إلى ميناء روتردام الرئيسي متاحاً، ووفقاً لوكالة ((يوروستات))، فإن الممر المائي الداخلي الصالح للملاحة هو ممر مائي يمكن للسفن التي لا تقل حمولتها عن 50 طناً أن تبحر فيه عندما تكون محملة بشكل طبيعي، ويمكنها أن تشمل نهراً أو قناة أو بحيرة أو أي امتداد مائي آخر، لا يشكل جزءاً من البحر، وهو مناسب للملاحة سواء من خلال ميزات طبيعية أو من صنع الإنسان.

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