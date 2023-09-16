الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية

وكانت بروكسل وقعت، نهاية أبريل، اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.

وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي آثار غضب كييف.

ووفقا لفرانس برس، قالت المفوضية في بيان الجمعة“بفضل هذه التدابير الموقتة، فان القيود على الأسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة”، وقد أتاح تحسن الظروف اللوجستية ايصال الحبوب بكميات أكبر إلى دول أخرى.

وأضافت“بناء عليه، تنتهي اليوم مفاعيل التدابير التي سبق اتخاذها”.

وأوضحت المفوضية، أن كييف تتعهد في المقابل اتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتة إلى أن“أوكرانيا وافقت على أن تتخذ ضمن مهلة ثلاثين يوما إجراءات قانونية من مثل (اعتماد) نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة” في كميات الحبوب.

كذلك، على كييف أن تقدم بحلول مساء الإثنين“خطة عمل” لبروكسل التي“تبدي استعدادها للتحرك حيال أي وضع غير متوقع”، مع وعد بالإحجام عن فرض قيود جديدة“ما دامت تدابير أوكرانيا تطبق بفاعلية”.

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