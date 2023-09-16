الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية
التاريخ
9/16/2023 4:22:05 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت المفوضية الأوروبية، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
وكانت بروكسل وقعت، نهاية أبريل، اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي آثار غضب كييف.
ووفقا لفرانس برس، قالت المفوضية في بيان الجمعة“بفضل هذه التدابير الموقتة، فان القيود على الأسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة”، وقد أتاح تحسن الظروف اللوجستية ايصال الحبوب بكميات أكبر إلى دول أخرى.
وأضافت“بناء عليه، تنتهي اليوم مفاعيل التدابير التي سبق اتخاذها”.
وأوضحت المفوضية، أن كييف تتعهد في المقابل اتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتة إلى أن“أوكرانيا وافقت على أن تتخذ ضمن مهلة ثلاثين يوما إجراءات قانونية من مثل (اعتماد) نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة” في كميات الحبوب.
كذلك، على كييف أن تقدم بحلول مساء الإثنين“خطة عمل” لبروكسل التي“تبدي استعدادها للتحرك حيال أي وضع غير متوقع”، مع وعد بالإحجام عن فرض قيود جديدة“ما دامت تدابير أوكرانيا تطبق بفاعلية”.
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