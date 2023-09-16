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بولندا تمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية

9/16/2023 4:22:04 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت بولندا، أنها ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، في توجّه يخالف قرارا اتّخذته المفوضية الأوروبية ويقضي بوضع حد للقيود.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر في تصريح لوكالة الأنباء البولندية الرسمية، الجمعة، إن“الحكومة ستصدر قرارا بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية وستنشره اليوم”، حسبما نقلت فرانس برس.

وتابع“لا نتّفق مع قرار المفوضية الأوروبية، ونحن نتّخذ تدابير وطنية تصب في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديين”.

بسبب النزاع الدائر في أوكرانيا والمشاكل التي تعترض تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أصبح الاتحاد الأوروبي بوابة عبور أساسية ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.

في يونيو، اتفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية إلى خمس دول أعضاء تسعى لحماية مزارعيها الذي حمّلوا هذه الواردات مسؤولية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

وهذه الدول الأعضاء الخمس هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وطلبت البلدان الخمسة تمديد القيود التي تنتهي مفاعيلها الجمعة.

والقضية حساسة بشكل خاص في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل.

وأشار وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في منشور على منصة“إكس” إلى أن“ما يصب في مصلحة مزارعين بولنديين هو الأهم بالنسبة إلينا”.

من جهته ندّد مستشار الرئاسة البولندية مارسين برزيداتش بقرار بروكسل وضع حد للحظر، قائلا إن القرار“يناقض المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي”.

تعد بولندا مزودا رئيسيا للمساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا وتستضيف حوالى مليون لاجئ أوكراني. وأثارت مسألة واردات الحبوب سجالا دبلوماسيا بين البلدين الجارين.

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