بريطانيا تضخ 500 مليون جنيه إسترليني في“تاتا ستيل” للفولاذ لخفض الانبعاثات

وأفادت وزارة التجارة والأعمال، الجمعة، بأن الأموال ستستخدم لتمويل فرن قوس كهربائي جديد في محطة“تاتا ستيل” في بلدة بورت تالبوت في جنوب ويلز، ستحمي 5 آلاف وظيفة من بين أكثر من 8 آلاف وظيفة، حسبما نقل” سكاي نيوز”.

يعد مصنع الفولاذ في بورت تالبوت أكبر متسبب للانبعاثات الكربونية في المملكة المتحدة وتنظر الحكومة منذ مدة في طريقة يمكنها من خلالها مساعدة“تاتا ستيل” المملوكة للهند و”بريتش ستيل” التي تديرها مجموعة“جنغيه” الصينية على استبدال أفران الصهر الملوثة.

وهددت المجموعة التي تتخذ من بومباي مقرا بإغلاق المحطة العملاقة ما لم تحصل على مساعدات من الدولة لإزالة الكربون من إنتاجها وخفض الانبعاثات.

وأشادت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك، بالتمويل باعتباره“حزمة دعم تاريخية” من شأنها حماية الوظائف التي كان من الممكن خسارتها.

وقللت من أهمية المخاوف حيال خسارة محتملة لوظائف مؤكدة خلال زيارة إلى المحطة“ننقذ وظائف كان من الممكن خسارتها. من دون هذا الاستثمار، لكنا على الأرجح شهدنا نهاية حتمية لصناعة الفولاذ في هذا الجزء من البلاد، ربما في المملكة المتحدة برمتها”.

وأفادت الحكومة بأن استبدال أفران الصهر العاملة بالفحم في موقع بورت تالبوت من شأنه أن“يخفض كامل انبعاثات المملكة المتحدة بحوالي 1.5%”.

وأوضح خبراء أن الهيدروجين الصديق للبيئة يمكن أن يساعد قطاع إنتاج الفولاذ المتسبب بالتلوث بشكل كبير لكن إنتاج الطاقة النظيفة بكميات كافية يتطلب استثمارات كبيرة.

وإلى جانب مسألة المناخ، ارتفعت تكاليف قطاع إنتاج الفولاذ بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مدى معظم الشهور الـ18 الماضية غداة الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعد مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني جزءا من استثمار بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني من قبل“تاتا ستيل” التي تدعم عملياتها في بورت تالبوت أيضا حوالي 12500 وظيفة ضمن سلاسل الإمداد.

وأعلنت“مجموعة تاتا” في يوليو عن خطط لإنشاء مصنع بكلفة أربعة مليارات جنيه إسترليني لتصنيع بطاريات سيارات كهربائية.

لكنها حذرت من أن الخطط بشأن مصنع بورت تالبوت ستقود إلى محادثات مرتبطة بـ”إعادة هيكلة عميقة محتملة” مع تطبيق التغييرات وهو ما أثار قلق سياسيين محليين ونقابات.

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