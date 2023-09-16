المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية

المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية
التاريخ
9/16/2023 4:22:02 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت المجر، مساء الجمعة، تشديد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، في تحدّ للمفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على هذه الواردات.
وكتب وزير الزراعة ايستفان ناجي على فيسبوك“ستغلق المجر حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا” بعدما كانت تحظر أربعة فقط، بهدف“حماية مصالح المزارعين”، وفقا لفرانس برس.
قبل ساعات من انتهاء القيود، أعلنت المفوضية الأوروبية رفعها مقابل تعهّد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
وعبّر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان عن غضبه في مقابلة إذاعية صباح الجمعة، قائلًا“طبعًا خُدعنا”.
وأضاف أوربان الذي حافظ على علاقته الوثيقة بالكرملين رغم الحرب في أوكرانيا“في النهاية، نُخرج الحبوب من أوكرانيا، لكنها لا تصل إلى إفريقيا، لا يستطيع الأطفال الأفارقة الفقراء حتى الحصول على كيلوجرام من الخبز من هذه الحبوب. إنها عملية احتيال!”.
من جهته، تحدّث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عن“دعاية كاذبة من قبل بروكسل وكييف”.
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