المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية

وكتب وزير الزراعة ايستفان ناجي على فيسبوك“ستغلق المجر حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا” بعدما كانت تحظر أربعة فقط، بهدف“حماية مصالح المزارعين”، وفقا لفرانس برس.

قبل ساعات من انتهاء القيود، أعلنت المفوضية الأوروبية رفعها مقابل تعهّد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

وعبّر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان عن غضبه في مقابلة إذاعية صباح الجمعة، قائلًا“طبعًا خُدعنا”.

وأضاف أوربان الذي حافظ على علاقته الوثيقة بالكرملين رغم الحرب في أوكرانيا“في النهاية، نُخرج الحبوب من أوكرانيا، لكنها لا تصل إلى إفريقيا، لا يستطيع الأطفال الأفارقة الفقراء حتى الحصول على كيلوجرام من الخبز من هذه الحبوب. إنها عملية احتيال!”.

من جهته، تحدّث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عن“دعاية كاذبة من قبل بروكسل وكييف”.

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