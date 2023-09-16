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362 مليار دولار حجم صناعة الحوسبة في الصين بـ2022

9/16/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن مؤتمر الحوسبة العالمي 2023، أن حجم صناعة الحوسبة في الصين بلغ 2.6 تريليون يوان (نحو 362.2 مليار دولار) في عام 2022.

وقال“تشاو تشي قوه”، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إن الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أحدث تحولا في نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الحوسبة وصناعة الحوسبة تُظهران حيوية قوية وإمكانات لا تحصى من خلال الابتكار التجريبي، كما أنهما تقودان التحول الرقمي في جميع المجالات.

وأشار المؤتمر، إلى أنه وعلى مدى السنوات الست الماضية، شحنت الصين أكثر من 20.91 مليون خادم عام و820 ألف خادم ذكاء اصطناعي.

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