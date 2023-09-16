362 مليار دولار حجم صناعة الحوسبة في الصين بـ2022
التاريخ
9/16/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن مؤتمر الحوسبة العالمي 2023، أن حجم صناعة الحوسبة في الصين بلغ 2.6 تريليون يوان (نحو 362.2 مليار دولار) في عام 2022.
وقال“تشاو تشي قوه”، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، إن الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أحدث تحولا في نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الحوسبة وصناعة الحوسبة تُظهران حيوية قوية وإمكانات لا تحصى من خلال الابتكار التجريبي، كما أنهما تقودان التحول الرقمي في جميع المجالات.
وأشار المؤتمر، إلى أنه وعلى مدى السنوات الست الماضية، شحنت الصين أكثر من 20.91 مليون خادم عام و820 ألف خادم ذكاء اصطناعي.
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