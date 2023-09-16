عائدات الميزانية العامة للصين ترتفع 10% خلال 8 أشهر

عائدات الميزانية العامة للصين ترتفع 10% خلال 8 أشهر
التاريخ
9/16/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 15.18 تريليون يوان (نحو 2.11 تريليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وأوضحت وزارة المالية الصينية، أن الحكومة المركزية جمعت 6.97 تريليون يوان من الإيرادات بزيادة 9.5% على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3% لتصل إلى 8.21 تريليون يوان.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى بزيادة 12.9% على أساس سنوي.
وتوسع الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 3.8% على أساس سنوي ليصل إلى 17.14 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.
ويعود نمو الإيرادات المالية المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.
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