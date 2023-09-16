عائدات الميزانية العامة للصين ترتفع 10% خلال 8 أشهر

وأوضحت وزارة المالية الصينية، أن الحكومة المركزية جمعت 6.97 تريليون يوان من الإيرادات بزيادة 9.5% على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3% لتصل إلى 8.21 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى بزيادة 12.9% على أساس سنوي.

وتوسع الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 3.8% على أساس سنوي ليصل إلى 17.14 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

ويعود نمو الإيرادات المالية المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.