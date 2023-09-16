تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الاستثمارات الخارجية لكوريا الجنوبية

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، أن قيمة الاستثمارات الخارجية للشركات الكورية الجنوبية بلغت 15.31 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض 22.9% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض والشكوك في الاقتصاد العالمي.

ووصل حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات المالية والتأمينية إلى 5.79 مليار دولار بانخفاض 20.7% على أساس سنوي، وانخفض الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 33% إلى 4 مليارات دولار، وانخفض في قطاع العقارات بنسبة 20.1% إلى 1.25 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، نما حجم الاستثمار في قطاع التعدين إلى أكثر من الضعف ليصل إلى مليار دولار.

وعلى مستوى البلدان، انخفض الاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة 14.2% إلى 6.21 مليار دولار، وفي جزر الكايمان بنسبة 50.1% إلى 1.38 مليار دولار، بينما ارتفع الاستثمار في كندا بنسبة 30.7% ليصل إلى 1.22 مليار دولار.