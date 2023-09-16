تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الاستثمارات الخارجية لكوريا الجنوبية

تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الاستثمارات الخارجية لكوريا الجنوبية
التاريخ
9/16/2023 4:22:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية بنحو 23% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، أن قيمة الاستثمارات الخارجية للشركات الكورية الجنوبية بلغت 15.31 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض 22.9% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض والشكوك في الاقتصاد العالمي.
ووصل حجم الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات المالية والتأمينية إلى 5.79 مليار دولار بانخفاض 20.7% على أساس سنوي، وانخفض الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 33% إلى 4 مليارات دولار، وانخفض في قطاع العقارات بنسبة 20.1% إلى 1.25 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، نما حجم الاستثمار في قطاع التعدين إلى أكثر من الضعف ليصل إلى مليار دولار.
وعلى مستوى البلدان، انخفض الاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة 14.2% إلى 6.21 مليار دولار، وفي جزر الكايمان بنسبة 50.1% إلى 1.38 مليار دولار، بينما ارتفع الاستثمار في كندا بنسبة 30.7% ليصل إلى 1.22 مليار دولار.
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