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زامبيا والصين تتفقان على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري

9/16/2023 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ذكرت وكالة“إيكوفين” الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن زامبيا والصين اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري وتمويل الاستثمارات الثنائية.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه عقب اجتماع بين الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما ونظيره الصيني شي جين بينج في بكين، يهدف بشكل خاص إلى“خفض تكاليف الصرف”.

وفي بيان مشترك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الزامبي إلى الصين، أعلنت لوساكا وبكين رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز تعاونهما في مجال التنقيب عن المعادن.

ولفتت وكالة“إيكوفين”، إلى أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس الزامبي منذ وصوله إلى السلطة في العام 2021، وقد تعرض هيشيليما لانتقادات محلية واسعة النطاق بسبب زياراته المتكررة إلى الدول الغربية، على حساب ضعف العلاقات مع الصين، التي تعد أكبر دائن ثنائي لزامبيا.

ووفقا لمعهد المشروعات الأمريكي، استثمرت الصين أيضا أكثر من 3ر11 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في زامبيا بين عامي 2014 و2023، كجزء من مبادرة“طريق الحرير الجديد”، كما تستوعب الصين نحو 20% من صادرات هذه الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي.

أ ش أ

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