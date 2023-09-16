زامبيا والصين تتفقان على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري
التاريخ
9/16/2023 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكرت وكالة“إيكوفين” الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن زامبيا والصين اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري وتمويل الاستثمارات الثنائية.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه عقب اجتماع بين الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما ونظيره الصيني شي جين بينج في بكين، يهدف بشكل خاص إلى“خفض تكاليف الصرف”.
وفي بيان مشترك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الزامبي إلى الصين، أعلنت لوساكا وبكين رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز تعاونهما في مجال التنقيب عن المعادن.
ولفتت وكالة“إيكوفين”، إلى أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس الزامبي منذ وصوله إلى السلطة في العام 2021، وقد تعرض هيشيليما لانتقادات محلية واسعة النطاق بسبب زياراته المتكررة إلى الدول الغربية، على حساب ضعف العلاقات مع الصين، التي تعد أكبر دائن ثنائي لزامبيا.
ووفقا لمعهد المشروعات الأمريكي، استثمرت الصين أيضا أكثر من 3ر11 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في زامبيا بين عامي 2014 و2023، كجزء من مبادرة“طريق الحرير الجديد”، كما تستوعب الصين نحو 20% من صادرات هذه الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي.
أ ش أ
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