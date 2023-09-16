الصين تسجل 1.11 مليون طائرة درون للاستخدام المدني بنهاية أغسطس

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، أنه تم إصدار إجمالي 182 ألف رخصة طيار للمركبات بدون طيار حتى أغسطس الماضي.

وأوضحت أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين سجلت المركبات بدون طيار في البلاد أكثر من 16.8 مليون ساعة طيران.

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