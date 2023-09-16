الصين تسجل 1.11 مليون طائرة درون للاستخدام المدني بنهاية أغسطس

الصين تسجل 1.11 مليون طائرة درون للاستخدام المدني بنهاية أغسطس
التاريخ
9/16/2023 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
سجلت الصين أكثر من 1.11 مليون مركبة جوية بدون طيار للاستخدام المدني بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 15.9% عن نهاية عام 2022.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، أنه تم إصدار إجمالي 182 ألف رخصة طيار للمركبات بدون طيار حتى أغسطس الماضي.
وأوضحت أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس الماضيين سجلت المركبات بدون طيار في البلاد أكثر من 16.8 مليون ساعة طيران.
أ ش أ
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