Saturday, 16 September 2023 01:31 GMT

إصدار 342 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ2.34 مليار جنيه خلال أغسطس

9/16/2023 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أصدرت وزارة الصحة والسكان، 342 ألفا و930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة ((100 يوم صحة)).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 327 ألفا و838 مواطنا، بتكلفة بلغت 2 مليار و34 مليون و204 آلاف و 971 جنيها.

وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي، أنه إصدار 320 ألفا و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي. موضحة أن عدد المستفيدين من القرارات قد بلغ 305 آلاف و357 مواطنا، بتكلفة بلغت مليارا و872 مليونا و903 آلاف و395 جنيها.

MENAFN16092023000202011048ID1107080776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث