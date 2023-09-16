إصدار 342 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ2.34 مليار جنيه خلال أغسطس

إصدار 342 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ2.34 مليار جنيه خلال أغسطس
التاريخ
9/16/2023 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أصدرت وزارة الصحة والسكان، 342 ألفا و930 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، تحت مظلة حملة ((100 يوم صحة)).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 327 ألفا و838 مواطنا، بتكلفة بلغت 2 مليار و34 مليون و204 آلاف و 971 جنيها.
وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي، أنه إصدار 320 ألفا و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي. موضحة أن عدد المستفيدين من القرارات قد بلغ 305 آلاف و357 مواطنا، بتكلفة بلغت مليارا و872 مليونا و903 آلاف و395 جنيها.
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