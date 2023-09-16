إصدار 342 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ2.34 مليار جنيه خلال أغسطس

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 327 ألفا و838 مواطنا، بتكلفة بلغت 2 مليار و34 مليون و204 آلاف و 971 جنيها.

وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي، أنه إصدار 320 ألفا و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي. موضحة أن عدد المستفيدين من القرارات قد بلغ 305 آلاف و357 مواطنا، بتكلفة بلغت مليارا و872 مليونا و903 آلاف و395 جنيها.