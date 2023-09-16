وزيرة التخطيط تشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023

وزيرة التخطيط تشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023
التاريخ
9/16/2023 4:22:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.
وتشمل أجندة الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول الـتـوطين والمقرر انعقادها يـوم 17 سبتمبر، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحـالف مـن وكـالات الأمـم المتحـدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
كما ستشارك كمتحدث رئيسي في الحـدث الجـانبي المنعقد بعنـوان“Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمـه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا“الأسـكوا”، وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي“UNDP” وتحالف“2030 Local”، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 17 سبتمبر.
ويهـدف الحـدث إلـى تسليط الضـوء علـى جهـود الدولة المصرية فـي التـوطين المحلي للتنمية المستدامة، وكـذلك استعراض تجربـة مصـر فـي إعـداد التقارير الطوعيـة المحليـة VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال.
كما ستشارك وزيرة التخطيط، في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب المشاركة فـي الجلسـات العامـة لقمـة أهـداف التنميـة المستدامة المقررة يومي 18، 19 سبتمبر.
وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر ستشارك السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي“WEF”، كما تلقت دعـوة مـن بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصادي العالمي للمشاركة فـي جلسـة لقـادة الاقتصاد العالمي والمقـرر انعقادهـا يـوم 18 سبتمبر، وتجمـع هـذه الجلسـة صـانعي السياسـات وقـادة الأعمـال والخبـراء رفيعـي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضـي قـدما بجـدول أعمـال عـالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.
ومن المقرر عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة، وتتضمن لقاء هالة السعيد مع بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجـذب الاستثمار الأجنبـي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات.
MENAFN16092023000202011048ID1107080775
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