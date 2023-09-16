150 مليون جنيه تمويلات من جهاز تنمية المشروعات لقرى الظهير الصحراوي
التاريخ
9/16/2023 4:01:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد تمويل جديد، مع شركة تمويلي، بمبلغ 150 مليون جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي، أن العقد الجديد يهدف للتوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في 4 محافظات في 30 قرية محددة بقرى الظهير الصحراوي بنطاق 10 مراكز و5 مناطق جغرافية بـ4 محافظات وهي (كفر الشيخ – بني سويف- المنيا- أسوان) حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا التمويل نحو 6000 مستفيد ومستفيدة.
وأضاف أن العقد يأتي في إطار خطة الجهاز للعمل على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، كما يتفق مع خطة الدولة لتعمير قرى الظهير الصحراوي وتوفير المقومات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لخلق مناطق عمرانية جديدة في مختلف المحافظات تسهم بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي.
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