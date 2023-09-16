الصين تحتضن معارض للآثار المصرية في 2024

ووفقا لاتفاقية تعاون تم التوقيع عليها يوم الجمعة، خلال منتدى بكين للثقافة 2023، ستُعرض في المعارض، التي تستمر لمدة سنة واحدة، أكثر من 170 قطعة أو مجموعة من الآثار المصرية القديمة في 3 أو 4 مدن صينية، على أن يكون عرضها الأول في المكتبة الوطنية الصينية ببكين في الفترة ما بين شهري مايو إلى أغسطس العام المقبل.

وخلال منتدى فرعي لمنتدى بكين للثقافة أُقيم تحت موضوع“التراث الثقافي: الحماية المنهجية والميراث الديناميكي”، تم التوصل إلى توافق بين مركز المعارض الفنية الصيني والمكتبة الوطنية الصينية، حيث سيقوم الجانبان بتنظيم معارض بشكل مشترك وإجراء سلسلة من الأنشطة ذات الصلة.