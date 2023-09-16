Saturday, 16 September 2023 01:31 GMT

الصين تحتضن معارض للآثار المصرية في 2024

9/16/2023 4:01:02 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تحتضن الصين معارض خاصة للآثار المصرية في عام 2024، وذلك تنفيذا لنتائج زيارة وفد من الحكومة الصينية إلى مصر، والعمل على تعزيز التبادلات الحضارية الصينية المصرية.

ووفقا لاتفاقية تعاون تم التوقيع عليها يوم الجمعة، خلال منتدى بكين للثقافة 2023، ستُعرض في المعارض، التي تستمر لمدة سنة واحدة، أكثر من 170 قطعة أو مجموعة من الآثار المصرية القديمة في 3 أو 4 مدن صينية، على أن يكون عرضها الأول في المكتبة الوطنية الصينية ببكين في الفترة ما بين شهري مايو إلى أغسطس العام المقبل.

وخلال منتدى فرعي لمنتدى بكين للثقافة أُقيم تحت موضوع“التراث الثقافي: الحماية المنهجية والميراث الديناميكي”، تم التوصل إلى توافق بين مركز المعارض الفنية الصيني والمكتبة الوطنية الصينية، حيث سيقوم الجانبان بتنظيم معارض بشكل مشترك وإجراء سلسلة من الأنشطة ذات الصلة.

MENAFN16092023000202011048ID1107080736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث