Saturday, 16 September 2023 11:01 GMT

زيلينسكي يعلن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا

9/16/2023 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قواته استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا بالقرب من باخموت في شرقي أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية التي يلقيها عبر الفيديو ، في إشارة إلى أندرييفكا "بالنسبة لأوكرانيا، إنها نتيجة مهمة وكنا بحاجة إليها بشدة".


وأضاف أن القوات الأوكرانية كانت نشطة أيضا في بلديتي كليشيتشيفكا وكورديوميفكا المجاورتين.


وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد أعلنت بالفعل عن استعادة أندرييفكا في صباح أمس الجمعة، بعدما اتضح أن تقارير مماثلة في اليوم السابق (الخميس) كانت سابقة لأوانها.


وكان هناك ارتباك مماثل حول قرية كليشيتشيفكا، التي أعلنت القوات الأوكرانية التي تقاتل هناك أنه تم استعادتها، لكنها تراجعت وقالت إن القتال حول القرية لا يزال مستمرا.


كما أشاد زيلينسكي بقرار المفوضية الأوروبية بإنهاء قيود التجارة المفروضة على الحبوب الأوكرانية.


وقال إن "أوروبا تفوز دائما عندما تنجح المعاهدات ويتم الوفاء بالوعود"، وحث في الوقت نفسه الدول المجاورة على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

البيان

MENAFN16092023000208011052ID1107080678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث