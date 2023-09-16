إصابة برصاص الاحتلال بمواجهات في الخليل

إصابة برصاص الاحتلال بمواجهات في الخليل
التاريخ
9/16/2023 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر ، باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة في القدم وآخرين بالاختناق.
صفا
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