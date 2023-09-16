إصابة برصاص الاحتلال بمواجهات في الخليل

وأفادت مصادر ، باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة في القدم وآخرين بالاختناق.

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