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إصابة برصاص الاحتلال بمواجهات في الخليل

9/16/2023 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.


وأفادت مصادر ، باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة في القدم وآخرين بالاختناق.

صفا


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