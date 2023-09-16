لعشاق القهوة.. إليكم الوقت المثالي لتناولها



وفي معظم الأحيان، يتناول الناس القهوة فور استيقاظهم من النوم لتمنحهم النشاط و الانتباه، وهو التصرف الذي أكدت مجموعة من الخبراء أنه "غير سليم".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن أولئك الخبراء قولهم: إن تأخير تناول قهوة الصباح حتى نحو ساعة ونصف إلى ساعتين بعد الاستيقاظ يكون له أفضل تأثير على الجسم والدماغ.



وتقول الدكتورة إيفانجلين مانتزيوريس، اختصاصية التغذية في جامعة جنوب أستراليا: إن السبب في ذلك هو أن "الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يساعد على تحفيزك في الصباح الباكر، يرتفع في الصباح الباكر، ولكنه ينخفض مع مرور الوقت".



وأوضحت قائلة: الكورتيزول يحفزك ويمدك بالطاقة خلال الساعتين الأوليين بعد استيقاظك. وبالتالي، فإن الوقت المثالي لتناول القهوة هو بعد مرور هاتين الساعتين، أي بمجرد انخفاض مستويات الكورتيزول لديك.

وأشارت مانتزيوريس إلى وجود مادة كيميائية تسمى الأدينوزين تجعلنا نشعر بالنعاس عندما ترتبط بالخلايا في أجسامنا، ولفتت إلى أن هذا لا يحدث فور استيقاظنا، بل في وقت لاحق من الصباح.



وأضافت: يمكن للكافيين أن يوقف عملية الارتباط هذه؛ لذا قد يكون من الأفضل تأخير تناول القهوة حتى تبدأ في الشعور بالنعاس.

هل يمكن شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم؟

بالنسبة لمعظم الناس، فإن تناول كوب أو كوبين من القهوة قبل الظهر لا يتسبب باضطرابات النوم في الليل. ولكن عند شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، وبالقرب من وقت النوم، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الدخول في النوم وجودة نوعية النوم والراحة فيه.



ماذا نعرف عن الكافيين؟

يقول إيان موسغريف، عالم الصيدلة الجزيئية من جامعة أديليد في أستراليا: إن الكافيين تطور في النباتات كدفاع كيميائي وكمبيد حشري طبيعي، فهو موجود في أكثر من ستين نوعاً من النباتات، من أهمها القهوة والشاي والكاكاو ورحيق بعض الزهور.



وبالإضافة إلى قتل وشل الحشرات، فإن الكافيين له فوائد صحية وتأثيرات دوائية كبيرة.

على سبيل المثال، فإن خليط الكافيين يمكن أن يساعد في علاج الربو ويستخدم في حضانات الأطفال حديثي الولادة كموسع قصبي، مما يساعد على توسيع الممرات الهوائية في الرئتين.



والكافيين هو أيضاً منبّه يجعلنا أكثر يقظة وتركيزاً، كما أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم.



وتقول ماكغواير: "يدخل الكافيين بسرعة إلى الجهاز العصبي المركزي ويرتبط بالمستقبلات المشاركة في إطلاق هرمون الشعور بالسعادة، الدوبامين، في الدماغ. إنه يحفز مركز المتعة والمكافأة في الدماغ".



وتشير العالمة الأسترالية إلى أنه يقلل من الشعور بالتعب عند بذل الأشخاص جهداً كبيراً في العمل، كما يمكّن الرياضيين من التدريب بقوة أكبر.

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