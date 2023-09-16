الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية



وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه انشئ السجل الوطني الموحد للخدمات، ليكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بها، وتدريب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على استخدام السجل لتمكينهم من المراجعة الدورية لبطاقات الخدمة وتحديثها بشكل دوري عبر النظام.

وأضافت أنه جرى التعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لاستخدام النظام وإدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو المكانية للمساعدة على تقييم مدى كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية.



وتابعت الوزارة أنه جرى"تطوير نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد" ليكون نظاما مركزيا داخل معظم المؤسسات والدوائر الحكومية يتضمن إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون.

