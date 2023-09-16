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آبل تنصاع لفرنسا : سنحدث آيفون 12 في أسرع وقت

9/16/2023 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة آبل، الجمعة، إنها ستقوم بتحديث لجهازها آيفون 12 في فرنسا، بعد أن أثار المنظمون مخاوف بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذا الجهاز.
وكانت فرنسا قد أمرت بوقف مبيعات الجهاز، الذي تم إصداره في عام 2020، الثلاثاء، بعد أن وجدت أن النموذج يصدر موجات كهرومغناطيسية أكثر مما هو مسموح به.


وقال الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية، جان نويل بارو، في تصريح لفرانس برس، "أكدت لي شركة آبل أنها ستنفذ تحديثًا لجهاز آيفون 12 في الأيام القليلة المقبلة"
وأصرت الشركة والوزير أيضا، على عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإشعاع.
وقالت شركة آبل في بيان، "يرتبط هذا الأمر ببروتوكول اختبار محدد يستخدمه المنظمون الفرنسيون وليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة"، مضيفة أن الجهاز يتوافق مع قواعد الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.


وأضافت الشركة، "سنصدر تحديثًا للبرنامج للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب البروتوكول الذي تستخدمه الجهات التنظيمية الفرنسية".

وكانت فرنسا قد منحت عملاق التكنولوجيا الأميركي أسبوعين لإصدار تحديث للهاتف.


سكاي نيوز عربية

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