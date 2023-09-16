البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا

البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا
التاريخ
9/16/2023 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم السبت إلى جمهورية أوغندا في زيارة رسمية.
ومن المنتظر أن يجري البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.
وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من الوزراء.
ورافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
RT
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