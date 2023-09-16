الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا من القدس
التاريخ
9/16/2023 3:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طالبا جامعيا على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة، وهو من بلدة جبل المكبر، أثناء مروره على الحاجز العسكري المذكور.
وفا
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