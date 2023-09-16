تغير ملحوظ على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت

تغير ملحوظ على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت
التاريخ
9/16/2023 3:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت اسعار الذهب بالأردن اليوم السبت 30 قرشاً ، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار21 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 للشراء منهم
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