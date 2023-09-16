الأرصاد طقس حار مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة والعظمى 44

الأرصاد طقس حار مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة والعظمى 44
التاريخ
9/16/2023 3:05:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 33 درجة مئوية.
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