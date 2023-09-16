إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا بـ10 أطنان من المواد الطبية

ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وقبيل إقلاع الطائرة قال ممثل وزارة الخارجية الملحق الدبلوماسي سعد النويف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تسيير رحلة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة ووزارة الخارجية لدعم الأشقاء في ليبيا في محنتهم اثر تداعيات إعصار (دانيال).

وأشار النويف إلى استجابة دولة الكويت ووقوفها دائما مع الأشقاء في الأزمات والكوارث انطلاقا مما جبل عليه الشعب الكويتي من عمل الخير وإغاثة المحتاجين والمنكوبين.

من جانبه قال الخبير في إدارة الكوارث بالفريق الدولي للتقييم والتنسيق للكوارث في الأمم المتحدة العقيد الدكتور مشاري الفرس من قوة الإطفاء العام الكويتية ل(كونا) إن دولة الكويت سباقة دائما في دعم المتضررين والمنكوبين جراء الكوارث من خلال تقديم المساعدات والمواد الإغاثية على اختلافها وسرعة الاستجابة بكل أشكالها ماديا ومعنويا أو على المستوى الفني في تقييم تداعيات الكوارث.

وأضاف العقيد الفرس إنه توجهه إلى ليبيا يأتي إثر تلقيه بلاغا من فرع الاستجابة للطوارئ في الأمم المتحدة بضرورة الالتحاق بفريق دولي هناك بغية تقديم الدعم الفني الخاص بتقييم كارثة (دانيال).

وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ولرئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد على تسهيل عملية انتقاله إلى ليبيا.

من جانبه قال ممثل الجمعية الكويتية للإغاثة يوسف الصديقي إن طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الكويتي المتجهة إلى ليبيا اليوم تحمل على متنها أكثر من عشرة أطنان من المساعدات الطبية والأدوية والعلاجات التي يحتاجها الجرحى والمصابين هناك.

وأضاف الصديقي أن الطائرة من المقرر أن تصل إلى مطار بنغازي وسيتم تسليمها إلى وزارة الصحة الليبية.

وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت الى ليبيا في 13 سبتمبر الجاري وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية أمس الأول وعلى متنها 41 طنا.

يذكر أنه منذ وقوع كارثة (دانيال) في ليبيا برزت سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأقرب وقت وسط تنسيق وإعداد بين الوزارت والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لتسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي وتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق.