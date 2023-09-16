أوكرانيا تتقدم شرقاً وتناور جنوباً

أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، في أحد المحاور الرئيسة للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات، لكنها لا تزال تناور في الجنوب ولم تحقق أي تقدم.

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية في إحاطتها اليومية عبر ((فيسبوك)) إن قوات الدفاع حققت نجاحاً جزئياً في منطقة كليشتشييفكا خلال عمليات هجومية، وخلال هجومها حررت أندرييفكا في منطقة دونيتسك.

وسمح هذا الهجوم حتى الآن باستعادة بعض البلدات فقط، إلا أن العمليات الأوكرانية تكثفت في الأسابيع الأخيرة ولا سيما على الجبهة الجنوبية مع استعادة بلدة روبتيني على الطريق المؤدي إلى توكماك التي تشكل نقطة استراتيجية للقوات الروسية.

فشل

على الجبهة الجنوبية، حيث ركزت القوات الأوكرانية السيطرة على مجموعات من القرى في تقدمها نحو بحر آزوف، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم، لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت إن القوات الروسية تكبدت ((خسائر فادحة)) في الهجمات على بلدات رئيسية.

ويهدف التوجه جنوباً إلى تقسيم الجسر البري الذي أنشأته القوات الروسية بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ومناطق تسيطر عليها في الشرق، والتي اتسعت رقعتها بعد غزوها الشامل الذي بدأ فبراير الماضي. من جانبه، شدد أولكسندر شتوبون، الناطق باسم القوات على الجبهة الجنوبية، على فداحة خسائر روسيا خلال محاولاتها استعادة المواقع المفقودة.

وقال شتوبون للتلفزيون الأوكراني إن الجانب الروسي ((فقد 15 دبابة و12 عربة مدرعة، نتيجة محاولاته استعادة بعض المواقع المفقودة على الأقل في اتجاه تافريا (جنوباً) خلال اليومين الماضيين)).

في الأثناء، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلاً: ((إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة)).

وأشار بوتين خلال مؤتمر صحافي إلى أن نحو 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفاً في الوقت ذاته المزاعم الغربية حول ((قبول متطوعين من كوريا الشمالية)) للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ ((الكذب)).

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية، على أوسع نطاق، مضيفاً إن روسيا توثق كذلك وجود مدربين أجانب في ساحة المعركة ووقعوا في الأسر، منذ بضعة أيام.

وأكد بوتين على أن روسيا لا تشكل تهديداً لأحد والولايات المتحدة الأمريكية، تحاول إيجاد تهديدات من الخارج رغم أن الأمريكيين أنفسهم يقولون إن التهديدات تأتي من البيت الأبيض، مضيفاً أن روسيا لم تنتهك ولا تنوي انتهاك أي شيء، لكنها ستطور التعاون مع كوريا الشمالية في إطار القانون الدولي.