ناساف ينهي معسكره لمواجهة الفيصلي

وخاض ناساف على هامش المعسكر مباراة ودية مع أحد الفرق التركية وفاز بنتيجة (5-3).

وينتظر أن يصل ناساف في الساعات المقبلة إلى عمان، ليخوض تدريبين قبل مواجهة الفيصلي.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، الأحد المقبل، يليه الاجتماع الفني.

ويشارك الفيصلي لأول مرة بتاريخه في دوري أبطال آسيا، فيما تعد هذه المشاركة التاسعة لناساف حيث شارك أول مرة عام 2001.

ولعب ناساف في النسخة الماضية مع الوحدات الأردني، وفاز عليه ذهابا (2-1) وتعادلا إيابا (2-2).

