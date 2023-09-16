بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي

وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا في رسالة وجهتها إلى باريس أن "حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية"، ومنحته مع فريقه "مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا".

ولم تتضمن الرسالة أي تفسيرات تتصل بـ"الأنشطة التخريبية" التي اتهم بها الملحق الفرنسي.

وأوردت الرسالة أيضاً أن حكومة بوركينا قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس.

وسرعان ما اعتبرت فرنسا أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو "من نسج الخيال".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".

وتشهد العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو تدهوراً منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد في سبتمبر (أيلول) 2022، علماً أنه الثاني في 8 أشهر، وقام به الكابتن إبراهيم تراوري.

وألغت بوركينا في مارس (آذار) اتفاقاً عسكرياً مع فرنسا يعود إلى عام 1961، وذلك بعد بضعة أسابيع من مطالبتها بانسحاب القوة الفرنسية "سابر" من أراضيها التي تشهد أعمال عنف إرهابية.

كذلك، طلبت الحكومة مغادرة نهائية لجميع الطواقم العسكرية الفرنسية التي تعمل في إداراتها العسكرية.

وتم استدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو بعد انقلاب سبتمبر (أيلول) 2022، ولم يعين أحد مكانه.

وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015، على غرار مالي والنيجر اللذين يقودهما عسكريون أيضاً، دوامة عنف تنسب إلى مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.