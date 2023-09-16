روسيا تسقط مسيّرتين أوكرانيتين في كالوغا وتفير

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كالوجا وتفير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم "السبت": "في ليل 16 سبتمبر الجاري، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وتفير".

وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة، بشكل شبه يومي، بحسب سبوتنيك.

وأشارت الوكالة،إلى أن نظام كييف يتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهة القتال.



