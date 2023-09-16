التوتر النفسي يهدد بتساقط الشعر

خبرني - قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والطب النفسجسدي وعلم الأعصاب إن التوتر النفسي المستمر يرفع خطر تساقط الشعر، معللة ذلك بأن هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، تعيق إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، مما يحد من نمو الشعر.

وأضافت الجمعية أن هرمونات التوتر تعزز أيضا من فرص حدوث عمليات التهابية في جذور الشعر، ما يعزز بدوره من فرص تساقط الشعر.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حالة تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة في اليوم، مشيرة إلى ضرورة استشارة طبيب نفسي، بعد استبعاد الأسباب العضوية لتساقط الشعر، والمتمثلة في نقص الحديد، وسوء التغذية وضعف المناعة.