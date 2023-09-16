التوتر النفسي يهدد بتساقط الشعر
التاريخ
9/16/2023 2:24:53 AM
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والطب النفسجسدي وعلم الأعصاب إن التوتر النفسي المستمر يرفع خطر تساقط الشعر، معللة ذلك بأن هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، تعيق إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، مما يحد من نمو الشعر.
وأضافت الجمعية أن هرمونات التوتر تعزز أيضا من فرص حدوث عمليات التهابية في جذور الشعر، ما يعزز بدوره من فرص تساقط الشعر.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حالة تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة في اليوم، مشيرة إلى ضرورة استشارة طبيب نفسي، بعد استبعاد الأسباب العضوية لتساقط الشعر، والمتمثلة في نقص الحديد، وسوء التغذية وضعف المناعة.
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