رفع مستوى التأهب في إسرائيلخلال الأعياد... عشرات الإنذارات ونشر آلاف العناصر

ويأتي ذلك في أعقاب تلقي أجهزة الأمن أكثر من 200 إنذار حول احتمالية وقوع عمليات خلال ما يسمى بعيد "رأس السنة (العبرية)"؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية 5 آلاف من عناصرها في أنحاء البلاد، فيما أوعزت أجهزة الأمن الإسرائيلية عناصرها بالتأهب في القدس المحتلة خشية وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستكثف من تواجد عناصرها في الأماكن التي تشهد تجمعات مثل الأماكن المقدسة والحدائق والشواطئ وعلى الطرقات من أجل "الحفاظ على النظام والأمن".

وتلقت أجهزة الأمن الإسرائيلية عشرات الإنذارات حول احتمالية وقوع عمليات، تتركز في القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة.

وأوعزت أجهزة الأمن عناصرها بالتشديد على منطقة خط التماس ومنع دخول الفلسطينيين من دون تصاريح، بالإضافة إلى القيام بعمليات بحث عنهم في البلدات المختلفة؛ حسبما أورد موقع "واينت" الإلكتروني.

وقامت الشرطة الإسرائيلية في الأسبوع الأخير بضبط 371 فلسطينيا من دون تصاريح، بالإضافة إلى 90 شخصا مشتبهين بتقديم المساعدة لهم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد ذكر خلال جلسة تقييم الأوضاع الأسبوع الماضي أنه "في هذه الفترة سيكون هناك من سيحاول المس بنا، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة "خلال أيام عيد رأس السنة العبرية"، بدءا من منتصف ليل الجمعة – السبت وحتى ليل الأحد – الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القرار يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وقال إن الإغلاق "يبدأ من منتصف يوم الجمعة وسيتم رفعه في يوم الأحد الساعة 23:59".

وأشار إلى أن رفع الإغلاق سيكون مرتبطا بـ"تقييم الوضع الأمني"، وأضاف أنه "سيتخذ لاحقًا قرار بشأن إمكانية فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية المقبلة بناء على تقييم الوضع الأمني" كذلك.

وقال إنه "خلال ساعات الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق (المحتلة)".