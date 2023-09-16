مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
التاريخ
9/16/2023 2:23:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق بالضفة الغربية.
وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، عملية اقتحام واسعة، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق في البلدة بفعل إغراقها بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وداهمت قوات الاحتلال، عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط مواجهات مع الشبان.
وشهد مخيم العروب شمال الخليل، أحداث مماثلة.
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