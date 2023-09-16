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مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

9/16/2023 2:23:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق بالضفة الغربية.

وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، عملية اقتحام واسعة، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق في البلدة بفعل إغراقها بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وداهمت قوات الاحتلال، عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط مواجهات مع الشبان.

وشهد مخيم العروب شمال الخليل، أحداث مماثلة.

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