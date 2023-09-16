المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل النظر بالتماسات انعقاد لجنة اختيار القضاة‎

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المكلف ضمن القانون بدعوة لجنة اختيار القضاة للانعقاد، قد أعلن، الأربعاء الماضي، تراجعه عن القرار على الأقل خلال الفترة الحالية.

وأوضح "ليفين" أن القرار يخص الوزارة ولا علاقة للمحكمة بذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية والمعارضة تخوض مفاوضات من أجل حل أزمة التعديلات القضائية.

من جهة أخرى، قدمت عدة جهات تتبع المعارضة الإسرائيلية التماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بإرغام وزير القضاء ليفين بالدعوة إلى جلسة لجنة انتخاب القضاة؛ من أجل الشروع بتعيين قضاة جدد.

وأشارت الجهات المطالبة إلى أن جهاز القضاء في السنة الأخيرة شهد نقصًا حادًا في القضاة بسبب التقاعدات، دون أن يشغل مكانهم قضاة جدد.

وقالت قناة "مكان" العبرية" إن نقص القضاة يطال "مختلف أنواع المحاكم، المدنية والدينية ومحاكم شؤون العمل ومحاكم السير وغيرها من الهيئات القضائية".