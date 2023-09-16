مرتبطة ببيانات أطفال.. غرامة أوروبية على تيك توك بـ 345 مليون يورو

وسيتعيّن على "تيك توك" دفع الغرامات وإخضاع عملياتها للامتثال خلال 3 أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في أيلول/سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.

وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره، لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.

ورغم كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن "تيك توك" لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عامًا والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك. وقال ناطق باسم "تيك توك" إن الشركة "تعارض القرار بكلّ احترام، خاصة قيمة الغرامة المفروضة"، مشيرًا إلى أنها "تدرس الخطوات المقبلة"، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف.

وقالت الشركة: "تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل 3 أعوام وغيّرناها.. مثلًا كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بشكل تلقائي".

أ ف ب