إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيتا جنوب نابلس

وأبلغ مواطنون من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة احياء فيها.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من ابواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل احياء البلدة.

وقالت شاهدة عيان لمراسل "وفا" إن اطفالا احدهم لا يتعدى عمره العام الواحد اصيب باختناق شديد، وان اخرين ايضا عانوا من صعوبة بالغة بالتنفس بسبب انتشار الغاز في البلدة.

وأوضح الأهالي أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في اكثر من حي، فيما اغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول اليها والخروج منها.

وتتعرض بيتا منذ ايام لاقتحامات متكررة، واغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل الى خارجها.







