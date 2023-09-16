Saturday, 16 September 2023 10:59 GMT

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيتا جنوب نابلس

9/16/2023 2:23:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم السبت، عشرات المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.

وأبلغ مواطنون من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة احياء فيها.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من ابواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل احياء البلدة.
وقالت شاهدة عيان لمراسل "وفا" إن اطفالا احدهم لا يتعدى عمره العام الواحد اصيب باختناق شديد، وان اخرين ايضا عانوا من صعوبة بالغة بالتنفس بسبب انتشار الغاز في البلدة.

وأوضح الأهالي أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في اكثر من حي، فيما اغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول اليها والخروج منها.

وتتعرض بيتا منذ ايام لاقتحامات متكررة، واغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل الى خارجها.



MENAFN16092023000205011050ID1107080579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث