إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيتا جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيتا جنوب نابلس
التاريخ
9/16/2023 2:23:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم السبت، عشرات المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.
وأبلغ مواطنون من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة احياء فيها.
وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من ابواب المنازل وخربت ممتلكات المواطنين.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل احياء البلدة.
وقالت شاهدة عيان لمراسل "وفا" إن اطفالا احدهم لا يتعدى عمره العام الواحد اصيب باختناق شديد، وان اخرين ايضا عانوا من صعوبة بالغة بالتنفس بسبب انتشار الغاز في البلدة.
وأوضح الأهالي أن عدد الجنود المنتشرين في البلدة تعدى المئات وأن الآليات العسكرية تمركزت في اكثر من حي، فيما اغلقت مداخل البلدة، ومنع الدخول اليها والخروج منها.
وتتعرض بيتا منذ ايام لاقتحامات متكررة، واغلقت مداخلها وجرفت بعض مقاطع الطرق التي تربطها بمحيطها، فيما يعاني الأهالي من صعوبة التنقل الى خارجها.
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