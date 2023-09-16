روسيا..إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوغا وتفير



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في ليل 16 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".



وأضافت "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقتي كالوغا وتفير".



سكاي نيوز