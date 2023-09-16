إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس
التاريخ
9/16/2023 2:22:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أصيب، فجر اليوم السبت، عشرات الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.
وأبلغ فلسطينيين من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها.
وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من ابواب المنازل وخربت ممتلكات الفلسطينيين.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل أحياء البلدة.
وفا
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