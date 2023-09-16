إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس



وأبلغ فلسطينيين من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها.



وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من ابواب المنازل وخربت ممتلكات الفلسطينيين.



وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل أحياء البلدة.

وفا