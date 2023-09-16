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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

9/16/2023 2:22:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب، فجر اليوم السبت، عشرات الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز السام، باتجاه منازلهم.


وأبلغ فلسطينيين من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا عند الساعة الواحدة فجرا وحاصرت عدة أحياء فيها.


وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا كبيرا من ابواب المنازل وخربت ممتلكات الفلسطينيين.


وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال تطلق في وقت واحد قنابل الغاز بشكل عشوائي داخل أحياء البلدة.

وفا


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