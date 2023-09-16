بيع سترة 'الخروف الأسود' للأميرة ديانا بسعر خيالي

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.

وخلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة من حرب المزايدة على السترة وهي من العلامة التجارية البريطانية Warm & Wonderful، قفز سعرها من 190 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار، أي أعلى بـ 14 مرة من التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.



وقد استبدلت الأميرة ديانا السترة في وقت لاحق من ذلك الصيف بعد تعرضت للتلف. وقد فقد مؤسسي Warm & Wonderful، جوانا أوزبورن وسالي موير، أثر النسخة الأصلية، حتى اكتشفها أوزبورن بمنزلها في وقت سابق من هذا العام.

أصبحت السترة واحدة من أكثر القمصان رمزية للأسلوب الشخصي للملكة الراحلة، فضلا عن تمثيل لمكانتها في العائلة المالكة.



روسيا اليوم