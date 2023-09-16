بيع سترة 'الخروف الأسود' للأميرة ديانا بسعر خيالي

بيع سترة 'الخروف الأسود' للأميرة ديانا بسعر خيالي
التاريخ
9/16/2023 2:22:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة البريطانية الراحلة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوثبي" في مدينة نيويورك الأمريكية.
وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.
وخلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة من حرب المزايدة على السترة وهي من العلامة التجارية البريطانية Warm & Wonderful، قفز سعرها من 190 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار، أي أعلى بـ 14 مرة من التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.
وقد استبدلت الأميرة ديانا السترة في وقت لاحق من ذلك الصيف بعد تعرضت للتلف. وقد فقد مؤسسي Warm & Wonderful، جوانا أوزبورن وسالي موير، أثر النسخة الأصلية، حتى اكتشفها أوزبورن بمنزلها في وقت سابق من هذا العام.
أصبحت السترة واحدة من أكثر القمصان رمزية للأسلوب الشخصي للملكة الراحلة، فضلا عن تمثيل لمكانتها في العائلة المالكة.
روسيا اليوم
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