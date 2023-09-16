حقائق مثيرة عن التثاؤب لم تعرفها من قبل!



ولكن لماذا يتثاءب الشخص إذا فعل ذلك شخص آخر بجانبه؟



1 - يتثاءب الإنسان، ويبكي في نفس الوقت. وذلك نتيجة حركة عضلات الوجه. لأنه عندما يتثاءب يتمدد الفك، ما يزيد الضغط على الغدد الدمعية، وبالتالي تترطب العيون.



2 - التثاؤب "يبرد الرأس". فقد اكتشف خبراء جامعة نيويورك وجود علاقة بين التثاؤب ودرجة حرارة الدماغ. إذا كان الشخص ساخنا، فسوف يتثاءب بنشاط ليبرد. ولهذا السبب نستنشق كميات كبيرة من الهواء، ونقوم بتمديد العضلات حول الجمجمة بشكل انعكاسي. ما يؤدي إلى تدفق الدم البارد إلى الرأس.

3 - التثاؤب يمكن أن "يمزق الرئة". نعم قد يحصل هذا، على الرغم من أنه عملية طبيعية. ولكن قد يؤدي تثاؤب الشخص كثيرا إلى حدوث ثقب في الرئة (استرواح الصدر). لا يشعر الشخص في البداية بالألم، ولكن بعدها يشتد الألم تدريجيا، ما يمنعه من التنفس.



4 - يمكن أن يؤدي التثاؤب إلى "خلع الفك". نادرا ما يؤدي فتح الشخص فمه كثيرا وبقوة أثناء التثاؤب، إلى خلع الفك. ولكن إذا حدث ذلك يجب إضعاف تأثير الجاذبية على الجزء التالف، وذلك بالانحناء إلى الأمام أو الاستلقاء على الجانب. وهذا يساعد على تخفيف الألم. ويفضل في هذه الحالة استدعاء سيارة الإسعاف على الفور.

5 - التثاؤب "معدي". يتثاءب حوالي 70 بالمئة من الناس لا إراديا، إذا تثاءب شخص بجانبهم. وهذا مثل رد فعل يحدث حتى عند النظر إلى شخص يتثاءب أو حتى عند قراءة أو سماع شيء ما عنه.

روسيا اليوم



