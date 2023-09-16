رئيس البرازيل السابق يغادر المستشفى بعد خضوعه لعمليات جراحية



والثلاثاء الماضي خضع الرئيس السابق (2019-2022) لعمليات جراحية عدّة في الجهازين الهضمي والتنفسي، بما في ذلك عملية بالمنظار لمعالجة ارتجاع المعدة، ولجراحة في المجرى الأنفي.



وجاء في بيان لفريقه الطبي نشره مستشاره فابيو وانيغارتن على شبكات التواصل الاجتماعي أنّ بولسونارو أظهر "تعافياً ممتازاً وتحسّناً".



وسبق أن عانى بولسونارو مشاكل طبية عدّة منذ أن تعرّض للطعن في بطنه أثناء قيامه بجولة في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2018.



وخضع بولسونارو لأربع عمليات جراحية بعد الهجوم الذي نفّذه رجل تبيّن لاحقاً أنّ وضعه الذهني لا يسمح بمحاكمته.



وأُدخل بولسونارو إلى المستشفى مراراً لمعالجته من تداعيات الهجوم، بما في ذلك انسدادات معوية.



وفي الفترة التي أمضاها في المستشفى نشر تعليقات سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي وصورة له في السرير.



وخسر بولسونارو العام الماضي الانتخابات الرئاسية أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفتحت تحقيقات عدّة بحقّه بشبهة الفساد واستغلال السلطة.



وفي يونيو قضت محكمة برازيلية بمنعه من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.

البيان