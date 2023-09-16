Saturday, 16 September 2023 10:58 GMT

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

9/16/2023 2:22:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، فجر السبت، منطقة الحدود التركية السورية العراقية، بعمق 3 كيلومترات.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية العراقية، على مسافة 83 كيلومتر، بين الشرق والشمال الشرقي من بطمان بجنوب شرق تركيا، و13 كيلومترا جنوب شرق تركيا.

MENAFN16092023000208011052ID1107080570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث