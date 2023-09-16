هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية
التاريخ
9/16/2023 2:22:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، فجر السبت، منطقة الحدود التركية السورية العراقية، بعمق 3 كيلومترات.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية العراقية، على مسافة 83 كيلومتر، بين الشرق والشمال الشرقي من بطمان بجنوب شرق تركيا، و13 كيلومترا جنوب شرق تركيا.
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