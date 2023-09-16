الاتحاد الاوروبي يصدر بياناً بشأن تيك توك



وقال مفوض حماية البيانات في بيان إن منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة للصين التي اتسع انتشارها سريعاً بين القصر حول العالم في السنوات القليلة الماضية انتهكت عدداً من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 يوليو (تموز) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة من مفوض حماية البيانات في أيرلندا.



وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يتفق مع القرار وبالذات مع حجم الغرامة، وإن معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل بدء تحقيق الجهة التنظيمية الأوروبية في سبتمبر (أيلول) 2021.



وقال مفوض حماية البيانات إن انتهاكات تيك توك تضمنت وضع حسابات مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في عام 2020 في تصنيف "عام" المعياري وإن تيك توك لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر المستخدم القاصر، عند ربط الحساب بخاصية "الإشراف الأسري".



وأضافت تيك توك ضوابط لرقابة الأبوين أشد صرامة إلى خاصية الإشراف الأسري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وغيّرت الإعدادات المعيارية لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى "خاص" في يناير (كانون الثاني) 2021.



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