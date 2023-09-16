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خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

9/16/2023 2:22:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عاملون وخبراء بالقطاع السياحي، إن ارتفاع الدخل السياحي الذي جاء نتيجة زيادة أعداد زوار المملكة، هو دليل على تعافي القطاع نحو الانتعاش والنمو.
وأضافوا أن الارتفاع في أرقام الدخل السياحي، سينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام، وتعزيز إيرادات الخزينة، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وزيادة احتياطات العملة الأجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 41.3% بتسجيله 3.651 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى المملكة، والذي وصل إلى 4.503 مليون سائح.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة سهيل هلسة إن ارتفاع الدخل السياحي سيسهم في زيادة الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة، ويُعزز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى العوامل المساهمة في ارتفاع الدخل السياحي، والتي تضمنت الزيادة في العروض السياحية، والتطور في خدمات الضيافة، والوضع الأمني المستقر، والأمن والأمان الذي تتمتع به المملكة، والتسويق الفعّال للوجهات السياحية، والتسهيلات في الحصول على التأشيرات.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن الزيادة في أعداد السياح ومدة إقامتهم بالمملكة، والفعاليات والمهرجانات، وارتفاع نسب إشغالات الفنادق، هي دليل واضح على ارتفاع الدخل السياحي.


وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الدخل السياحي، هو رغبة السياح بالانطلاق إلى السياحة وزيارة الدول السياحية بعد جائحة كورونا التي استمرت حوالي السنتين، مثمنا دور هيئة تنشيط السياحة في تسويق المملكة عالميا.

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، إن القطاع السياحي في المملكة شهد خلال العام الحالي تطوراً إيجابياً وملموساً، مبيناً أن القطاع السياحي يحتل مكانة بارزة بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وتوقع أن يصل الدخل السياحي خلال العام الحالي إلى قرابة 5.5 مليار دينار، حيث أنه في حال تحقق هذا الرقم سيكون عام 2023 هو العام الذهبي بالسياحة الأردنية.

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