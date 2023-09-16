واشنطن وبرلين تؤكدان قوة التحالف عبر الأطلسي



وأكدت بيربوك أنها هي وبلينكن أوضحا كثيرا أن الحرب لا تعني فقط أرقاما مجردة واحترام السلامة الإقليمية والسيادة، ولكن "وراء كل رقم هناك ضحية".



وقالت "إن أداة الكراهية التي يستخدمها بوتين لا تحطم إرادة الأوكرانيين في البقاء، لكنه من خلال القيام بذلك يعزز النضال من أجل الحرية".



وأضافت بيربوك أن هذه الوحشية تعزز أيضا تصميم المجتمع الدولي "على أننا في العالم ندافع عن الجميع في أوكرانيا حتى يتمكنوا من العيش بحرية مرة أخرى في مرحلة ما".



من جانبه، أشاد بلينكن مجددا بالتزام ألمانيا تجاه أوكرانيا. وقال إن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم المساعدات المقدمة للدولة التي تتعرض للهجوم الروسي.



وقال بلينكن: "هذا هو نوع القيادة التي رأيناها من ألمانيا". وأضاف "هذا هو نوع القيادة التي أقدرها بشدة من وزيرة الخارجية بيربوك، التي كانت من بين أقرب زملائي طوال العام ونصف العام الماضي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أوكرانيا والعديد من القضايا الأخرى".

البيان