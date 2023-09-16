مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم
التاريخ
9/16/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن الأردن "لم يتعرض لهزة أرضية فجر السبت".
جاء ذلك بعد أن كتب مواطنون على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم "شعروا بهزة أرضية أو اثنتين في عمان ومأدبا".
وأكد سويدان، أن أجهزة الرصد العاملة في مرصد الزلازل الأردني لم تسجل أي هزة أرضية في الأردن فجر السبت".
وأضاف "وردنا ومنذ أكثر من ساعة ومن عدة أماكن بإحساس بهزة في مناطق عمان الشرقية، وحسب تسجيلات المرصد لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو إلى القلق".
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