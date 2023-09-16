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مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

9/16/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن الأردن "لم يتعرض لهزة أرضية فجر السبت".


جاء ذلك بعد أن كتب مواطنون على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم "شعروا بهزة أرضية أو اثنتين في عمان ومأدبا".


وأكد سويدان، أن أجهزة الرصد العاملة في مرصد الزلازل الأردني لم تسجل أي هزة أرضية في الأردن فجر السبت".


وأضاف "وردنا ومنذ أكثر من ساعة ومن عدة أماكن بإحساس بهزة في مناطق عمان الشرقية، وحسب تسجيلات المرصد لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو إلى القلق".


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